Cercado por vigilantes e PMs, ladrão é preso em residencial

Ele foi detido no Residencial Terra Nova, localizado às margens da BR-210, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem identificado como Aeldon Nunes Ferreira, de 34 anos, foi preso após tentar furtar um televisor de dentro de uma casa, no Residencial Terra Nova, localizado às margens da BR-210, na zona norte de Macapá.

O criminoso, que já tem passagens por furto e tráfico de drogas, foi surpreendido, na madrugada de segunda-feira (5), no momento que tentava deixar a casa. A proprietária do imóvel encontrou o local todo revirado, com os móveis fora do lugar. Ela, então, acionou os seguranças do residencial, que logo cercaram o local.

A polícia foi acionada e militares do 2º Batalhão localizaram o ladrão tentando fugir. A fuga e a captura do bandido foram registradas por câmeras de segurança do local.

Aeldon foi apresentado ao delegado Leonardo Alves, plantonista do Ciosp do Pacoval, que o autuou em flagrante pelo crime de furto. Ferramentas usadas para arrombamento também foram apreendidas.

Na manhã desta terça-feira (6), ele seguia preso, aguardando posicionamento da Justiça em da audiência de custódia.