Ciosp Zona Norte começa a funcionar no Conjunto Macapaba

Equipamento, que reúne importantes órgãos de segurança pública, vai cobrir, também, outros bairros da zona norte de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Com 25 mil moradores e um alto índice de criminalidade, o Conjunto Habitacional Macapaba, foi escolhido para sediar o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) da zona norte – que reúne importantes órgãos de segurança pública.

A inauguração ocorreu na tarde desta sexta-feira (2), com a presença do governador Waldez Góes (PDT) e parlamentares federais, como o senador Davi Alcolumbre (DEM) e a coordenadora da bancada federal do Amapá, a deputada Aline Gurgel (PRB), além de trabalhadores das forças de segurança do Estado.

O prédio fica no Macapaba II e conta com salas individuais para os delegados coordenadores, titulares e adjuntos, sala dos oficiais, de reconhecimento da polícia científica, sala Maria da Penha, para vítimas de violência doméstica, cartório, celas e sala da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para os atendimentos jurídicos dos advogados.

A obra é parte do “pacote da segurança”, lançado em 2019 e que terá um total de R$250 milhões de investimentos, fruto de emenda da bancada federal do Amapá em Brasília e de recursos dos Fundos de Segurança e Penitenciário Nacional, articulados pelos senadores Davi Alcolumbre e Lucas Barreto (PSD). Desta forma, o Ciosp Zona Norte é fruto de um investimento de R$ 2.126.000.

Waldez afirmou que a iniciativa é parte do esforço do poder público de equipar o conjunto habitacional – que é mais populoso que muitos municípios amapaenses –, e que vem recebendo equipamentos públicos, como escolas, creche e uma Unidade de Polícia Comunitária (UPC), inaugurada em 2020.

Além disso, Waldez ressaltou os investimentos que estão ocorrendo na segurança pública do Amapá.

“Os investimentos não são só na infraestrutura, são mobiliários, condições de trabalho, viaturas, equipamentos de uso para a inteligência, equipamentos para a comunicação e a tecnologia da informação de modo geral e parque tecnológico. Isto tudo aumenta, logicamente, os bons resultados”, declarou Waldez Góes.

A solenidade contou com a presença de algumas lideranças populares, dentre elas a presidente da associação de moradores do Conjunto Macapaba fase 1 e fase 2, a Asmorema.

A representante da entidade, Alexandra Pereira, de 41 anos, falou sobre o estigma de inseguro que conjunto tem e sobre as melhorias que o Ciosp pode trazer.

“A vinda do Ciosp para o Macapaba pode ajudar a retirar esse estigma, de forma que, projetos sociais, trabalhos sociais, e trabalhar dentro do habitacional para que as ocorrências não aconteçam, como já há a UPC, e investigar as que ocorrerem, como o novo Ciosp pode ajudar. É um momento importante”, declarou Alexsandra.

O coordenador do Ciosp da zona norte será o delegado Ericláudio Alencar, ex-deputado e ex-secretário de segurança pública e justiça do Amapá.