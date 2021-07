Clécio estica permanência em Santana e diz que se pudesse não teria partido

No canal SNTV, ex-prefeito da fala sobre experiência em Santana, perspectivas econômicas do municípios e sobre 2022

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Depois de quase um mês e meio em Santana, o ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (sem partido), decidiu esticar por mais algumas semanas a sua temporada na segunda cidade mais populosa do Amapá por um bom motivo. Pré-candidato declarado ao governo do Estado, ele diz que ainda há muitas pessoas e realidades por vivenciar. Apesar da proximidade com Macapá, Santana é uma cidade totalmente diferente da capital, com seus próprios costumes e tradições. Clécio ainda não escolheu um partido, mas revelou que se pudesse não teria nenhuma legenda. Veja no SNTV.