Coiote é pego com dinheiro estrangeiro e imigrantes ilegais

Prisão ocorreu neste fim de semana, na fronteira com a Guiana Francesa, a 590 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma operação conjunta das Polícias Nacional Francesa e Civil do Amapá flagrou imigrantes tentando entrar ilegalmente no Brasil, conduzidos por um homem tido como o maior traficante de pessoas e drogas da fronteira norte com a Guiana Francesa, a 590 km de Macapá, neste fim de semana.

Segundo o delegado Charles Corrêa, que chefiou a operação, a polícia estava há vários meses à procura de Francelino de Souza Castro, de 46 anos.

Além de traficante internacional de drogas, ele é apontado em investigações franco-brasileiras como coiote, que cobra em euro para conduzir estrangeiros, a maioria refugiados, por rotas clandestinas por rios e florestas até chagar ao munícipio amapaense de Oiapoque.

No barco, a polícia encontrou, em uma valise, a quantia equivalente a 26 mil reais em moeda estrangeira, euros, dólares e real. Também foi encontrado um carregador de arma de fogo, celulares novos e o motor da embarcação foi apreendido, avaliado em cerca de 170 mil reais.

No sábado (10), a equipe do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) recebeu a informação de que haveria uma tentativa de entrada ilegal e armou um cerco com a ajuda da polícia francesa.

Na embarcação, os coiotes transportavam 4 cubanos e 4 haitianos com destino ao território brasileiro. Outros três homens foram presos na mesma ação, também suspeitos da mesma atividade ilegal de Francelino.

“Ele é suspeito de ser um dos maiores traficantes de drogas da fronteira. Segundo nossa inteligência, ele abastece facções criminosas do Amapá, e, também, do homicídio de um taxista que sumiu na costa oceânica do Norte em simulação de naufrágio”, reforçou o delegado.

Ele também ressaltou que as prisões foram feitas dentro da Operação Hórus e da Campanha Coração Azul, da Organização das Nações Unidas (ONU), no mês de julho, para combater o tráfico de pessoas.

“Juntando tudo, além do flagrante, demos um prejuízo de 350 mil reais ao crime organizado. São crimes, tráfico internacional de armas, atentado contra segurança do transporte fluvial, descaminho e imigração ilegal”, resumiu o delegado.