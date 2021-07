Com câncer, cegueira e inchaço na cabeça, mulher diz que não perde a fé

Ribeirinha do interior do Pará, ela está em Macapá em busca de esperança e tratamento de saúde. Precisa de ajuda pra se manter.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Nem as muitas atribulações nos últimos seis meses da vida de Arlene do Socorro Correa Dias, de 30 anos, deram conta de retirar a sua fé em Deus e na cura, no restabelecimento da sua saúde plena.

Em dezembro de 2020, ela já sentia fortes dores na cabeça. Moradora do Rio Jaburu, no interior do município de Breves, no Pará, ela veio até Macapá em busca de atendimento médico e foi diagnosticada com um tumor maligno no cérebro. Em fevereiro de 2021, ela perdeu visão, pois o tumor alcançou a região intraocular.

Foi no início de junho deste ano que Arlene conseguiu ser operada e passou por uma cirurgia para a retirada do tumor.

A grande inflamação na sua cabeça, conforme explicou ao Portal SelesNafes.com, é formada por um líquido, que constantemente aumenta e faz crescer o volume e causa o evidente inchaço.

Ainda nesta segunda-feira (19), Arlene será internada no Hospital das Clínicas Alberto Lima (Hcal) e, nesta terça-feira (20), será submetida a um procedimento de drenagem, para retirar o líquido.

Apesar de deixar estupefato quem vê, o inchaço não causa dores, diz ela. No entanto, coça bastante e, obviamente, incomoda muito.

Arlene tinha uma vida como milhares de ribeirinhos da região das Ilhas do Pará e Amapá. Aos 30 anos, tem seis filhos – a mais velha de 12 anos e o mais novo de 10 meses, ambos estão em Macapá. Os outros quatro filhos estão em Breves, com o avô das crianças.

O pequeno Levy e a filha mais velha estão morando com Arlene e a sua mãe, no apartamento 103 na quadra 6, bloco 6, do Residencial Açucena, na zona sul de Macapá. A moradia foi cedida por uma amiga que foi para Afuá e se compadeceu da situação da família.

Arlene e sua mãe contaram que há dias que o que garante a alimentação da família é a doação de um frango por algum vizinho, por exemplo. A jovem é casada, e o marido mora com o pai, também no município do interior paraense. No entanto, o contato entre os dois está abalado desde o diagnóstico da doença.

Isto é ruim por vários pontos de vista, especialmente pelo fato de que depois do dreno, a grande expectativa de Arlene e sua família é que ela consiga uma vaga no programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para seguir sua luta contra o câncer em outro estado.

Apesar o impacto visual que causa o inchaço na cabeça de Arlene, ela não está desenganada pelos médicos. Sabe que, a princípio, terá que fazer radioterapia, mas, sobretudo, tem fé.

“Eu tenho grande fé em Deus que vai dar tudo certo e que eu vou conseguir minha cura”, declarou Arlene.

Ajuda

A família precisa de ajuda para conseguir viajar o quanto antes até sua cidade, para conseguirem um acompanhante, já que a mãe terá que ficar Levy.

Até lá, precisam de apoio na sua manutenção aqui em Macapá. Um irmão de Arlene, que também doente, está morando no apartamento. Ninguém está podendo trabalhar, obviamente, e a moradia é provisória.

A família não tem PIX, eles são incautos. Apenas um irmão, que também mora no Residencial Açucena, Daniel, cedeu uma conta poupança para doações. Arlene e família, precisam muito de ajuda neste momento. Quem quiser ajudar, os dados bancários e telefônico são os seguintes:

– Celular da Arlene: 96991647141

– Caixa Econômica Federal

– Agência: 3101

– Operação: 013

– Conta Popança: 00001392-6



– CPF: 987.413.062-87

– Favorecido: Daniel Correa Dias