Com frota reduzida, usuários passam horas no ponto de ônibus

Retorno iminente das aulas em Macapá preocupa usuários, pois estudantes representam 50% do total de passageiros e com a frota reduzida os coletivos viram pontos de aglomeração.

Por ANDRÉ SILVA

A frota de ônibus em Macapá continua reduzida. Moradores de bairros periféricos da cidade, que continuam sua jornada de trabalho normalmente, relataram que chegam a esperar por mais de uma hora e meia no ponto de parada.

Dona Maria de Nazaré, de 52 anos, mora no Bairro Ilha Mirim, localizado na zona norte de Macapá, e presta serviço de limpeza em casas, prédios e apartamentos, trabalha para uma imobiliária. Ela disse que mesmo diante de uma pandemia não deixou de trabalhar.

Por isto, de segunda a sábado, precisar amargar mais de uma hora e meia no banco do ponto de parada aonde pega o ônibus para chegar ao trabalho. Disse que a situação não é muito diferente de antes da pandemia.

“Todos os dias é a mesma coisa. Demora muito e quando vem, vem lotado. Com essa doença isso não faz bem, né? Tem dois ônibus aqui pra dentro, né [referindo-se ao terminal rodoviário que fica no final do bairro] e já estou a uma hora e meia aqui esperando”, aborreceu-se.

A reclamação não é só de dona Nazaré. O autônomo Luís Henrique, de 25 anos, disse que precisa resolver algumas demandas no centro da cidade, mas quando a reportagem chegou ao local e conversou com ele, disse que já estava cansado de esperar.

“Acho que vou voltar pra casa. Desisto”, decepcionou-se o jovem.

O diretor de comunicação do Setap, Renivaldo Costa, explicou que, devido à crise sanitária da covid-19, a frota foi reduzida em 50%, mas depois do anúncio de retorno às aulas, por parte do Governo do Estado, esse quantitativo vai aumentar gradativamente, conforme o retorno híbrido ou presencial dos estudantes.

Contudo, ele garantiu que a ampliação da frota já começa a acontecer a partir da próxima segunda-feira (2). Assista a entrevista.

Ele também ressaltou que por conta da volta às aulas presenciais, o Setap retomou o cadastro e recadastro da meia-passagem. O atendimento será mediante agendamento pelo WhatsApp.

Através do número 98806 5337 o estudante poderá solicitar o cadastro, o recadastro, agendar a retirada do cartão eletrônico, ou tirar dúvidas sobre a 2ª via do cartão de meia-passagem. O usuário pode agendar atendimento das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira. O atendente irá orientar quais os documentos necessários.

O atendimento neste número será somente por mensagens. Caso o estudante deseje falar com um atendente, deve ligar para 3222 7988 no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Os documentos necessários são:

Cadastro: declaração escolar, comprovante de residência e RG ou certidão de nascimento;

Recadastro: declaração escolar e cópia/imagem da carteirinha de meia-passagem;

2ª via do cartão: documento pessoal e boletim de ocorrência, que pode ser emitido pela Delegacia Virtual da Polícia Civil;

Após agendar um horário, o atendimento acontece na sede do sindicato no Centro de Macapá, na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, entre as ruas Tiradentes e General Rondon, quando o estudante apresentará os documentos solicitados.