Com nova sede, BPRE promete dinamizar fiscalização nas rodovias

A nova sede foi entregue no fim de semana pelo governador Waldez Góes. O investimento foi de R$ 2,6 milhões, recursos estado e de emendas parlamentares federais.

Os profissionais que cobrem os 4.523 km de extensão das 31 rodovias estaduais ganharam uma nova estrutura que vai permitir dinamizar as fiscalizações. A nova sede do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) foi inaugurada neste fim de semana, pelo Governo do Estado.

O novo batalhão, que fica localizado às margens da Rodovia Duca Serra, teve um investimento de R$ 2,6 milhões, recursos do Governo do Estado e da bancada Federal, além de recursos dos Fundos de Segurança e Penitenciário Nacional, articulados pelos senadores Davi Alcolumbre (DEM) e Lucas Barreto (PSD).

O governador enfatizou que a pandemia dificultou o ritmo das obras, mas, mesmo assim, elas estão sendo entregues uma a uma. Ele acrescentou que o governo deve realizar a entrega de outras obras na área de segurança pública ainda este ano, além de outras que estão previstas para iniciar.

“Tivemos que atuar no combate da pandemia, no controle, na busca por vacinas, sem deixar de lado o que havia sido planejado antes de tudo isso começar”, pontuou o governador.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel Paulo Matias, destacou que o trabalho do batalhão não se resume apenas à fiscalização das rodovias. Através das ações desenvolvidas pelo BPRE, drogas foram apreendidas, foragidos da justiça foram recapturados, e ações criminosas foram evitadas.

Já a comandante do BPRE, tenente-coronel Heliane Almeida, destacou que a nova sede do batalhão cria uma identidade tanto para a corporação como para a sociedade que trafega pelo local.

“Não se trata somente da sede do BPRE. Hoje a zona oeste está sendo contemplada com um complexo de segurança pública, o que nos deixa muito felizes”, ressaltou a comandante.