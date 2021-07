Com queda de 70% em óbitos, Amapá aumenta flexibilização

Novas regras estão valendo por 14 dias, a contar desta terça-feira (20). Decreto permite a preparação do retorno gradual das aulas presenciais.

Por ANDRÉ SILVA

O governador Waldez Góes (PDT) assinou novo decreto para enfrentamento da pandemia de coronavírus no Amapá, que estabelece a flexibilização de horários de algumas atividades econômicas e a preparação para o retorno gradual das aulas presenciais para o mês de agosto. As novas regras estão valendo por 14 dias, a contar desta terça-feira (20).

– DECRETO ESTADUAL 2498/2021

– ANEXO DO DECRETO ESTADUAL 2498/2021

Entre os motivos para as mudanças está a queda de indicadores como número de óbitos, e de contaminação nas últimas semanas, além do aumento da cobertura vacinal da população adulta, que já ultrapassa 40%. Outro fator fundamental é redução da ocupação de leitos de UTI, que está em 43%, e de leitos clínicos, que marca 31%.

Para Waldez, as medidas como distanciamento social, higienização das mãos e uso de máscaras, além da abertura e fechamento de estabelecimentos comerciais em horários diferentes, o que diminuiu o contato entre as pessoas, foram fundamentais para o controle da pandemia no estado.

“Quando você associa medidas de proteção à vida, no que diz respeito a decretos municipal e estadual e o aumento da cobertura vacinal, você cria condições para aumentar a flexibilização”, pontuou Góes.

Atividades econômicas

Entre as mudanças pontuadas no decreto em relação ao reforço no retorno da normalidade das atividades econômicas no estado está o funcionamento de estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes e lanchonetes, que podem ficar abertos até às 23h30min. O toque de recolher continua sendo o mesmo, até 00h.

Para eventos sociais, o número de pessoas permitidas passou de 50 para 100. Para eventos corporativos, o número máximo de ocupação subiu de 100 para 150 pessoas.

Educação

Segundo o governador, o decreto “prepara o terreno”, para uma possível retomada das aulas presenciais para o dia 2 de agosto, mas essa retomada só será possível depois que a Secretaria Estadual de Educação (Seed) repassar um planejamento estratégico para o retorno dos alunos às salas de aula, bem como a adequação do ambiente escolar.

Góes reforçou, ainda, que entre as diretrizes a serem cumpridas está a continuação da vacinação de todos os professore e trabalhadores, merendeiras e corpo técnico das escolas e da secretaria. A mesma regra vale para todo o funcionalismo público das demais secretarias.

Controle da Pandemia

O controle eficaz da pandemia vem sendo demonstrado pelos resultados de indicadores da doença no estado. De acordo com o governador, o número de casos confirmados diminuiu cerca de 10% na semana passada em relação à semana anterior.

A procura em Unidades Básicas de Saúde voltadas para o atendimento de infectados de todos os municípios também diminui.

“Diminuímos o número de óbitos em 70% na última semana, isso demonstra claramente que da forma que governo e prefeituras, com o engajamento de toda a sociedade que vem cumprindo todas as medidas sanitárias, estamos voltando a normalidade da vida. Mas tá voltando com manutenção de todos os cuidados sanitários. Isso é muito bom”, pontuou o governador.

Mais vacina

Góes anunciou ainda que esta semana serão distribuídas mais 54 mil doses de vacinas contra a covid para todos os municípios do estado.

Reforçou, também, ainda que conta com mais de 30 equipes preparadas para reforçar a vacinação nos municípios.

“As prefeituras que tiverem necessidade de mais profissionais, podem fazer a solicitação que o reforço será enviado”, garantiu.