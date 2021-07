Com surto e baixa procura, Amapá realiza Dia D de vacinação contra sarampo e gripe

Serão quatro pontos de vacinação em Macapá. Saiba onde.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Neste sábado (10), a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) realiza o Dia D de vacinação contra a gripe e sarampo em Macapá. Serão quatro pontos de vacinação. Veja lista no final da reportagem.

Influenza

Segundo o superintendente da SVS, Dorinaldo Malafaia, a ação é um reforço da campanha que apresenta índices muito baixos no estado. No caso da Influenza, o Amapá apresenta indicador de apenas 36% de cobertura vacinal.

“Esse calendário vacinal é importantíssimo. No momento de pandemia nós precisamos reforçar ao máximo a imunidade da população e no momento de período sazonal onde a gente está finalizando o chamado inverno amazônico, nós precisamos de fato da adesão da população à essa campanha”, disse Malafaia.

Sarampo

De acordo com a SVS, o Amapá tem um surto de sarampo instalado. São 395 casos confirmados no estado, sendo 322 na capital. O Amapá tem o maior índice de casos populacional do país. Além de Macapá, serão enviadas também, no domingo (11), equipes de imunização para Oiapoque.

O objetivo da ação deste final de semana é ampliar a cobertura vacinal, especialmente dos grupos mais vulneráveis, e evitar casos, agravamentos e mortes decorrentes da gripe e sarampo.

Equipes de vacinadores do governo estadual atuaram na imunização. A não imunização pode significar mais internações de crianças, jovens e adultos internados.

Devem tomar a vacina crianças a partir de 6 meses de vida e todas as demais idades. A vacinação ocorre de 9h às 15h nos seguintes pontos:

Escola Estadual Professora Marly Maria e Souza da Silva

Rua 12, Quadra 18, N° 2110 – Conjunto habitacional Macapaba ll;

Escola Estadual Professor Nilton Balieiro Machado.

Rua 05, N° 809 – Marabaixo 3;

Escola Estadual Profa. Maria de Nazaré Vasconcelos

Rua Vila dos Oliveiras, 372 – Pedrinhas;

Escola Mário Quirino

Rua Claudomiro de Moraes, 275 – Novo Buritizal.

As pessoas devem apresentar um documento com foto e o cartão do SUS. Para quem tomou a vacina contra covid-19, precisa se atentar ao prazo de 15 dias para receber o imunizante oferecido no dia D.