Comerciante reage e é morto por bandidos

Elizeu Mendes, de 38 anos, foi morto a tiros. De acordo com a polícia, bandidos moram perto do local do crime

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Um comerciante foi morto depois de reagir a um assalto na Ponte do Farofa, localizada no Bairro Araxá, Zona Sul de Macapá. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (21).

Segundo a Polícia Militar, Elizeu Naldo Mendes, de 38 anos, era do estado de Maranhão. Ele estava trabalhando em seu estabelecimento comercial quando foi surpreendido por três bandidos armados.

As equipes do 1º Batalhão foram acionadas para o local depois que os vizinhos do comerciante escutaram disparos de arma de fogo. Ele ficou por alguns minutos agonizando no chão, mas logo depois foi socorrido por populares e levado até o Hospital de Emergência de Macapá, onde não resistiu aos ferimentos.

A Ponte do Farofa é considerada pela PM um dos locais mais difíceis para garantir a presença policial, porque se trata de uma via com várias ramificações, algumas com até um quilômetro de extensão.

A PM colheu informações com populares e já tem os nomes dos suspeitos que teriam participado do latrocínio. Os três moram próximo do local. A Policia Civil iniciou a investigação.

Calma

O capitão Alexandro explica que em situações como esta, a vítima deve estar atenta à movimentação de suspeitos pelo local, na intenção de se antecipar aos fatos. Ele alerta que o importante é não se desesperar e nem reagir.

“Em uma situação em que a pessoa já foi abordada pelo criminoso, ela deve manter a calma e tentar acalmar ele. Porque na maioria das vezes o cara está cheio de entorpecente. Ele está nervoso, com o dedo no gatilho e qualquer reação muscular ou um susto ele pode atirar”, advertiu o oficial.