Condenado por matar amigo que lhe devia R$ 30 é capturado

Ele foi preso pela Divisão de Capturas da Polícia Civil. Crime ocorreu em 2015 no Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Já está no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) o homem que era procurado por matar um amigo por causa de uma dívida de R$ 30. Ele foi encontrado nesta quinta-feira (1), em uma casa no Bairro Pedrinhas, periferia na zona sul da capital, pela equipe da Divisão de Capturas da Polícia Civil.

A polícia não revelou o nome do condenado, de 31 anos. Mas ele vai cumprir 14 anos de prisão pelo homicídio. Segundo a polícia, o crime ocorreu em agosto de 2015, no bairro Congós, zona sul de Macapá.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, a vítima havia emprestado uma bicicleta do acusado, mas demorou alguns dias para devolver. O acusado exigiu ser compensado pela demora e estipulou o valor de R$ 30 pelo ocorrido.

A vítima assentiu, mas acabou não pagando os R$ 30. Por isto, vivia sendo ameaçada de morte caso não pagasse. Em agosto de 2015, o acusado cumpriu a promessa com vários tiros.