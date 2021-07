Contágio reduz, mas julho começa com 13 mortes por covid

Das sete mortes divulgadas nesta segunda (5), seis ocorreram em julho

Por SELES NAFES

A quantidade de casos novos tem reduzido em todos os municípios do Amapá, incluindo a capital, mas o patamar de mortes demora a recuar. Das sete mortes registradas como novas no boletim epidemiológico desta segunda-feira (5), 6 ocorreram em julho, que já totaliza 13 óbitos em apenas cinco dias.

Não houve boletim no dia 1º, mas no dia dois foram divulgadas quatro mortes. Dia 3, duas; dia 4, uma e hoje, seis. No total, o Amapá registrou 1.852 óbitos, sendo 1.417 em Macapá. Santana (155) e Laranjal do Jari (95) aparecem em segundo e terceiro lugar. Itaubal é o município com menos mortes (3).

O contágio, no entanto, se estabilizou com queda na capital. Nos primeiros cinco dias de julho, o pico ocorreu no sábado (4) com 127 casos novos. Nesta segunda, foram divulgados 90 novos casos, número perto da média dos últimos dias.

O governo divulgou que já foram distribuídas 383 mil doses de vacina aos 16 municípios, sendo que 23,33% dos amapaenses já receberam a primeira dose e apenas 8,36% receberam a segunda ou dose única.