Corredeiras, trilhas e cachoeiras colocam Pedra Branca na rota do ecoturismo

Localizado no centro-oeste do Amapá, o Vale do Jari chama atenção pelas belezas naturais cercadas pela imensa floresta, a 130 km de Macapá.

Compartilhamentos

No centro-oeste do Amapá, Pedra Branca do Amapari é uma das cidades mais bem posicionadas da Amazônia. As belezas naturais cercadas pela imensa floresta chamam a atenção pela diversidade de fauna e flora, que agora começam a ser pensadas como a nova rota do ecoturístico do estado.

No último final de semana, representantes da Abav, Sindetur, Abbtur, Senac, Observatório de Turismo, e guias de turismo, estiveram visitando o Vale do Amapari.

Durante a visita, os participantes se surpreenderam com o potencial turístico do local, eles se aventuraram pelo rio Amapari e tiveram a oportunidade de conhecer corredeiras, trilhas e cachoeiras que deram espaço a esportes com caiaques e pranchas. Além disso, a culinária regional foi um show à parte, os atrativos e a comunidade local de cerca de 17 mil habitantes divididos em 12 comunidades da zona rural e urbana impressionaram os participantes.

Com 29 anos de instalação, o município de Pedra Branca do Amapari aposta em ações para mostrar sua diversidade natural, cultural e produtiva. “É uma beleza ímpar, um lugar ideal para fomentar o ecoturismo e alavancar o setor a nível nacional e internacional”, avalia a coordenadora Municipal de Turismo, Alcemira Miranda.

“Ficamos impressionados ao chegar aqui e poder observar como o município se desenvolveu de uns anos para cá. Pedra Branca tem hoje total possibilidade de se tornar uma potência no setor”, disse Gilson Torres, guia de turismo.

Para o turismo, o município possui uma variedade de bens e produtos que podem atrair pessoas do mundo todo. São inúmeras cachoeiras e corredeiras, o município também é uma das portas de entrada para o Parque do Tumucumaque e Reserva Natural Brilho de Fogo, além da gastronomia e artesanato local.

Todos os participantes da excursão realizaram testes para Covid-19.