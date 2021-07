Covid-19: Estado anuncia vacinação para a partir de 18 anos

A partir do lote que chegou neste sábado, os imunizantes destinados à primeira dose (D1) serão aplicados em pessoas sem comorbidades no Amapá.

Atualizado às 14h23 de 04/07/2021

O Governo do Amapá anunciou, neste sábado (3), que vai abrir a vacinação contra covid-19 para pessoas a partir de 18 anos sem comorbidade, mas lembrando que cada cidade tem seu cronograma de aplicação e segue em ordem decrescente de idade.

Todos os grupos prioritários já tomaram a primeira dose e, agora, a vacinação entra na fase de pessoas sem comorbidades fora dos grupos, obedecendo a ordem decrescente de faixa etária.

Segundo a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), o lote que chegou a Macapá ontem, com 8.190 da fabricante americana Pfizer e 8.500 doses da AstraZeneca fabricados pela Fiocruz (RJ), será distribuído nesta segunda-feira (5).

Os imunizantes da AstraZeneca ainda ficarão exclusivamente para a segunda dose (D2) dos cidadãos que já tomaram a primeira dose (D1). Essas vacinas serão distribuídas aos municípios quando chegar o período da D2.

Já as doses da Pfizer serão usadas à primeira dose (D1) do público em geral. A mesma destinação terá o lote com 6.450 vacinas da Janssen, que tem a chegada prevista para este domingo (4).

A nova fase da vacinação contra o coronavírus foi confirmada pelo superintende da SVS, Dorinaldo Malafaia.

“Entraremos em uma nova fase do plano de vacinação no Amapá. Com muito trabalho e organização estamos conseguindo avançar na imunização dos grupos prioritários e abriremos a vacinação para os maiores de 18 anos, entretanto, cada cidade tem seu cronograma de vacinação e segue a aplicação em ordem decrescente de idade.”, enfatizou Malafaia.