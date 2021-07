Covid-19: imunização chega para pessoas a partir de 37 anos

Confira quais grupos a serem vacinados nesta segunda-feira (12), em Macapá.

Pessoas de 37 anos nascidas entre 1º de janeiro e 30 de junho começam a ser vacinadas contra a covid-19 nesta segunda-feira (12) em Macapá. Também, continua aberta a vacinação para grávidas, puérperas, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente e lactantes com crianças até os seis meses, todos esses receberão a D1.

Quem está no período para receber a D2 dos imunizantes Astrazeneca e Coronavac também deve procurar os pontos de vacinação. Veja, abaixo, o cronograma divulgado pela Prefeitura de Macapá.

37 anos +

Pessoas com 37 anos ou mais, nascidas entre 01 de janeiro e 30 de junho serão atendidas em oito pontos espalhados pela cidade. O horário de atendimento varia dependendo do local e funcionará da seguinte maneira: nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) São Pedro, Pedrinhas, Marabaixo, Novo Horizonte e Brasil Novo o atendimento será das 8h às 13h. Já na Universidade do Estado do Amapá (UEAP), Instituto Federal do Amapá (Ifap) e Anfiteatro da Universidade Federal do Amapá (Unifap), o atendimento ocorrerá das 9h às 15h.

Para receber a D1 será preciso apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com comorbidades ou deficiência permanente de 18 anos +

Gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente e lactantes com crianças até os seis meses de idade, de 18 anos ou mais, receberão a 1ª dose da vacina contra a Covid-19. Este grupo será atendido das 8h às 13h nas UBSs do Pacoval, Congós e Raimundo Hozanan.

Para iniciar o esquema vacinal será preciso apresentar originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação e documento que comprove a condição. Para as lactantes, é preciso apresentar ainda a declaração ou certidão de nascimento da criança.

2ª dose

Pessoas que estão no período de encerrar o esquema vacinal com a Astrazeneca poderão se deslocar aos pontos de drive-thru da Prefeitura localizados na Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Rodovia do Curiaú e Marabaixo, além da quadra da Igreja Jesus de Nazaré. O atendimento será das 9h às 15h.

Já quem está no período de recebimento da segunda dose de Coronavac será atendido na UBS Cidade Nova das 8h às 13h.

Para receber a D2 é preciso apresentar originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da 1ª dose.