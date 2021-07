Criminosos que faziam reféns dentro e fora do HE se rendem

Bandidos estavam em fuga após tentarem um roubo no município de Santana e foram perseguidos pela polícia até Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Os dois criminosos que fizeram reféns dentro e fora do Hospital de Emergência (HE) de Macapá na tarde desta quinta-feira (1) se entregaram. A polícia ainda verifica o possível envolvimento de uma terceira pessoa no crime.

O primeiro a se entregar, por volta de 17h25, foi o criminoso que invadiu o hospital logo depois que o táxi em que a dupla armada estava colidiu com outro veículo, na esquina da unidade de saúde, quando estavam sendo perseguidos por policiais militares desde a cidade de Santana, a 17 km de Macapá.

Ele foi identificado como Alex Mário Ferreira Damasceno, de 38 anos, que estava ferido no tórax por um tiro. Ele invadiu um consultório médico. Mas, devido ao ferimento e à necessidade de atendimento médico, ele não demorou muito a baixar a arma.

Do lado de fora, no entanto, o comparsa dele persistia nas exigências. Ele só foi convencido a liberar a refém, uma mulher que foi agarrada por ele na calçada da escola estadual Coracy Nunes, na Avenida Mendonça Júnior, ao lado do hospital, por volta de 19h.

A refém recebeu atendimento médico imediato do Corpo de Bombeiros. Ela estava muito abalada emocionalmente e com a pressão arterial alterada. Mas depois teve o quadro estabilizado.

O bandido que mantinha uma arma apontada para a cabeça dela foi identificado como Arielson Souza Brito, de 23 anos.

Segundo o capitão Jonas, do Bope, a dupla tentou assaltar uma joalheria em Santana. Mas, o roubo foi frustrado por seguranças, que trocaram tiros e, na fuga, eles renderam uma taxista, quando chegava em uma lavagem, e um lavador de carros.

Os bandidos fizeram a motorista dirigir até Macapá, quando houve a colisão com outro veículo, na esquina do HE. Após a batida, a taxista conseguiu escapar. Mas o lavador de carros, não. Foi quando um deles correu e agarrou uma senhora que passava em frente à escola, enquanto o outro, que estava baleado, entrou no HE levando o lavador como refém.

Durante as negociações, o atendimento no HE ficou suspenso e as pessoas que chegavam em busca de médicos eram orientadas pela polícia a se encaminharem para Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

As duas armas que estavam com a dupla, uma pistola e um revólver, serão entregues à Polícia Civil. Segundo o Bope, ambos têm antecedentes por crime de roubo.