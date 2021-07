Desvio de cestas na Ueap é fake, afirma Cufa

Vídeo foi gravado de uma construção na esquina da Ueap, no Centro de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A Central Única das Favelas (Cufa), entidade que atua com projetos nas periferias de todo o país, emitiu uma nota para desmentir um suposto desvio de cestas básicas, gravado em vídeo que viralizou nas redes, na Universidade Estadual do Amapá (Ueap), em Macapá.

No vídeo, que pelo ângulo da filmagem provavelmente foi gravado de um prédio em construção na esquina da Rua General Rondon com Avenida Presidente Vargas, no centro de Macapá, um homem narra a suposta denúncia.

“Olha o desvio de cesta básica, aí, ó. Olha o desvio. Olha o desvio de cesta básica aí. Aqui em Macapá isso aí, para onde ‘vai’ essas cestas? Estão roubando cestas”, diz o narrador em trechos do vídeo.

O Portal SelesNafes.com entrou em contato com Alzira Nogueira, uma das coordenadoras da Cufa no Amapá, que esclareceu a situação.

Ela declarou que a entidade estava com poucos voluntários na tarde desta quarta-feira (14) e que o carro estacionou ali próximo à janela e as cestas foram retiradas da sala diretamente para o carro, sem necessitar fazer a volta – percurso muito mais extenso – em todo o corredor da Universidade Estadual do Amapá (Ueap).

Além disso, a universidade era um ponto de campanha de vacinação, sendo, portanto, recomendado que evitasse a circulação de muitas pessoas para não atrapalhar o processo.

A entidade elaborou uma nota sobre o caso, para informar que não se trata de desvio de cestas.

“A Central Única das Favelas – CUFA Amapá vem a público esclarecer que as cestas básicas depositadas na UEAP são provenientes de doação feita pela empresa Vale do Brasil à CUFA Amapá para atender a 1.100 famílias em situação de vulnerabilidade social, previamente cadastradas. As 1.100 famílias serão atendidas durante seis meses, perfazendo um total 6.600 cestas básicas doadas nesse período. As cestas irão beneficiar mães solos da periferia de Macapá (Polos Congós, Residencial São José, Marco zero, Zerão, Novo Horizonte, Baixada Pará, Ponte do Axé e Macapaba), Santana, Quilombo São José, Quilombo São João, Quilombo da Lagoa dos Índios, Comunidade da Ilha Redonda, comunidades de terreiro, Comunidade Indígena Apalai e integrantes da comunidade LGBTQIA+”, informou trecho da nota.

A Cufa se notabilizou junto à outras campanhas no Amapá, como uma das entidades que têm atuado no período da pandemia e da consequente elevação das vulnerabilidades sociais, inclusive com problemas concretos de segurança alimentar, ou seja, a fome. Por isso, também, a ilação de um desvio de cestas foi repudiada.

“Repudiamos veementemente a propagação de notícias falsas e a tentativa de macular o trabalho dedicado e criterioso realizado pela equipe de voluntários da CUFA Amapá. E agradecemos à UEAP pela parceria e apoio imprescindível à realização do trabalho de ajuda humanitária às famílias em situação de vulnerabilidade tão duramente afetadas pelas crises sanitárias e econômicas decorrentes da pandemia da Covid 19”, finalizou o comunicado da entidade.