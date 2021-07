Detento corta algema com alicate e foge do HE

Iapen acredita que ele recebeu ajuda externa para fugir

Por ANDRÉ SILVA

Um detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), que estava recebendo tratamento no Hospital de Emergência de Macapá, fugiu depois de ser ajudado por uma pessoa ainda não identificada. De acordo com informações de fontes do presídio, ele utilizou um alicate para cortar a corrente da algema que estava presa à maca. A fuga aconteceu na noite desta quinta-feira (22).

Claudemir Silva dos Santos é do pavilhão F3 e cumpre pena por tráfico de drogas. De acordo com o porta voz do Iapen, Roberto Magave, o detento recebeu ajuda de outras pessoas e aproveitou que havia apenas um policial penal fazendo a escolta dele e de mais dois detentos.

Enquanto o servidor foi acompanhar o outro preso na sala de cirurgia, o traficante aproveitou para cortar a corrente.

“O servidor descobriu que o interno tinha fugido depois que ele voltou do procedimento cirúrgico do outro preso. Estamos buscando identificar por meio de imagens de circuito interno quem ajudou na fuga do detento e estamos nas buscas do detento”, informou Magave.

Magave informou que a penitenciária sofre com déficit de servidores, o que facilita ações como essa. O policial não soube informar que tratamento Claudemir fazia no hospital, mas reforçou a necessidade de o Estado construir um hospital de custódia.