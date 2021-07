Detento do Iapen é mandante de homicídio no Marabaixo, diz polícia

Crime foi solucionado pela Delegacia de Homicídios, que apreendeu um adolescente com a arma usada no assassinato de

A Delegacia de Homicídios acredita ter solucionado o assassinato de Gengiskan Coelho Farias, de 24 anos, morto com três tiros na cabeça, em frente à escola estadual Nilton Balieiro, no Bairro Marabaixo 3, zona oeste de Macapá. O crime ocorreu na tarde do dia 19 de abril deste ano.

De acordo com o delegado Wellington Ferraz, após dois meses de investigação, foram descobertas as identidades dos quatro envolvidos diretamente no crime, incluindo o mandante, os dois executores e o fornecedor da arma de fogo usada no crime, que foi apreendida.

Na última segunda-feira (28), agentes da Homicídios cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em uma residência no Bairro Marabaixo 4 e no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Na casa, um adolescente de 17 anos de idade foi encontrado com a arma de fogo usada na morte de Gengiskan. Ele estava com ela na cintura, municiada, quando foi surpreendido pelos policiais. O adolescente foi apreendido em flagrante e levado para prestar esclarecimentos sobre o homicídio.

Outro mandado de busca foi cumprido em uma das celas do pavilhão F2 do Iapen, onde celulares foram apreendidos. No local, também foi cumprido um mandado de prisão temporária contra o detento apontado como o mandante do crime. Ele também foi conduzido à sede da Delegacia de Homicídios para ser interrogado e, lá, foi indiciado pelo assassinato. O detento não teve o nome revelado pela polícia.

Sobre a motivação para a morte de Gengiskan, o delegado informou que ainda faltam esclarecer alguns detalhes, mas a linha de investigação principal é de que a vítima – que, segundo a polícia, integrava um grupo criminoso envolvido em homicídios – teria tentado matar integrantes da facção rival a qual dias ante à sua morte.

Segundo a polícia, Gengiscan figura como suspeito de homicídios ocorrido na cidade de Santana, a 17 km de Macapá. Para o Delegado, o homicídio já está solucionado.

“Conseguimos identificar o mandante do crime, que é detento do Iapen, o qual foi indiciado pelo homicídio. Apreendemos a arma de fogo utilizada no crime e o adolescente que a forneceu. Já identificamos os outros dois envolvidos no homicídio e, em breve, serão presos”, assegurou Wellington Ferraz.

