Em 2 dias, vídeo sobre Macapá no Youtube tem quase 30 mil views

Em vídeo de pouco mais de 40 minutos, o youtuber dá dicas de passeios e gastronomia para turistas

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

‘O que fazer em Macapá’, novo vídeo do canal Estevam Pelo Mundo, já acumulou mais de 26 mil views em menos de dois dias no ar. O youtuber Lucas Estevam esteve em Macapá no mês passado seguindo o roteiro de seu projeto ‘Brasil 60’, iniciativa que resultará em 60 vídeos sobre destinos turísticos. Macapá foi o destino número 46.

No vídeo postado no canal ‘estevampelomundo’, o youtuber faz passeios bem tradicionais e mostra curiosidades, como o ovo que se equilibra no Meio do Mundo e a caipirinha de gengibirra, drink com a bebida do Amapá que já pode ser encontrado em alguns bares e restaurantes. Ele também mostra muitos pratos e sobremesas típicas do Amapá e faz questionamentos bem humorados ao internauta sobre a origem da castanha e o qual o melhor açaí, se do Amapá ou do Pará.

Estevam também mostra a capacidade hoteleira de Macapá, a Fortaleza de São José, Fazendinha e o Bioparque da Amazônia, onde passeou na tirolesa. Ele ainda almoçou no Mercado Central, foi a bares e outros locais mais sofisticados na noite de Macapá que são ótimas pedidas para visitantes e também moradores.

O vídeo, muito bem produzido, é bem conduzido pela animação e simpatia do youtuber que tem 31 anos e já rodou o mundo antes de fundar o próprio canal, que hoje que tem mais de 1,3 milhão seguidores.

Assista aqui, e veja outros vídeos de cidades brasileiras por onde ele passou.