Em borracharia, dupla morre durante troca de tiros com o Bope

Suspeitos haviam cometido vários assaltos antes do confronto, que ocorreu na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma dupla que estava em fuga após roubar e matar um lavador de carros também morreu, na noite desta segunda-feira (19), em confronto com o Bope, na zona norte de Macapá.

A morte do lavador, identificado como Diogo dos Anjos Barros, de idade ainda não informada, é tratada pela Polícia Civil como latrocínio, que é quando o roubo termina com a morte da vítima.

A polícia apurou que, depois de mais um dia de trabalho, numa lavagem de carros localizada no Bairro Santa Rita, região central de Macapá, a vítima retornava de ônibus para casa, já nas proximidades de onde morava, no Bairro Brasil Novo, zona norte, quando, ao descer do coletivo, foi abordada por dois criminosos, cada com uma arma de fogo.

Eles anunciaram o roubo e atiraram no lavador, que teria reagido ao assalto. Depois, fugiram levando uma pochete que continha uma pequena renda que ele tinha adquirido durante o dia de trabalho.

Gravemente ferida, a vítima foi socorrida pelo Samu, mas morreu a caminho do Hospital de Emergências do Centro.

Já os bandidos, que fugiam numa motocicleta roubada, cruzaram com a Rotam – uma das Companhias do Bope – que já havia sido informada do caso. Percebendo que as vestimentas que os criminosos usavam eram semelhantes às descritas por testemunhas, os militares resolveram abordá-los.

Mas, os bandidos aceleraram ainda mais. Já na Avenida Chico Mendes, no Bairro Infraero I, eles abandonaram a moto e correram para dentro de uma borracharia tentando fazer um jovem de refém. De lá, começaram a atirar nos policiais, que revidaram. Na troca de tiros, os dois assaltantes foram mortos.

Segundo o capitão Waldir, do Bope, o jovem que os criminosos tentaram pegar como refém ficou ferido, mas sem gravidade. Ele é filho do dono da borracharia e estava ajudando o pai no momento que os criminosos invadiram o estabelecimento.

Uma mulher que também havia sido roubada por dois homens numa moto, momentos antes, no Bairro Açaí, também na zona norte, compareceu ao local e reconheceu a dupla como sendo os mesmos assaltantes.

O nome de um deles foi repassado pela própria mãe. Tratava-se de Henrique Luiz Souza de Almeida, de 18 anos. Apesar da pouca idade, já era bastante conhecido na área policial, tendo cometido pelo menos 3 homicídios, incluindo o lavador de carros.

Outra vítima dele, segundo apurações do tenente Adriano, do 2º Batalhão, foi um idoso, morto anos atrás no Bairro Novo Horizonte, zona norte, com uma facada no pescoço enquanto deitava numa calçada.

Com a dupla, além dos pertences roubados, foram encontrados um revólver calibre 38 e uma pistola calibre ponto 40, que tem o brasão da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (Enafron), mecanismo criado pelo governo federal para reforçar o policiamento nas fronteiras do Brasil. O Bope ainda verifica de onde a arma foi roubada, mas ela pertence às forças policiais.

Até o fechamento desta publicação, o outro assaltante morto na troca de tiros ainda não havia sido reconhecido.