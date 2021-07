Em carta, Janssen reconhece esforço de senador do Amapá por vacinas

Randolfe foi o relator da legislação que facilitou a entrada de vacinas no Brasil

A Janssen, braço farmacêutico da Johnson e Johnson, divulgou carta reconhecendo a atuação do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) nos esforços para que a população brasileira seja vacinada contra a covid-19. Até agora, a Janssen é a única vacina aplicada em dose única.

As primeiras doses da vacina chegaram ao Brasil no dia 22 de junho. A fabricação é nos Estados Unidos, onde fica a sede da empresa. Até agora, o Amapá recebeu do Ministério da Saúde 4.330 doses.

A carta de reconhecimento é assinada pelo diretor de Relações Governamentais da Johnson & Johnson do Brasil, Ronaldo Pires. Ele lembrando a atuação para a aprovação da legislação que deu segurança jurídica para a compra de vacinas e assim acelerar a imunização.

“É com muita satisfação que o gratificamos por seu empenho na luta por um ambiente legislativo mais favorável para a aquisição e fornecimento de vacinas para nosso país. A sua atuação e esforços para a aprovação das Leis 14.124/21 e 14.125/21 foram fundamentais para que pudéssemos seguir contribuindo com o combate ao maior desafio social e sanitário de nossa história”, diz um trecho da carta.

Foi o segundo gesto de reconhecimento da empresa. Em março, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso emergencial da vacina da Janssen no Brasil, a empresa já havia enviado correspondência de agradecimento ao senador.