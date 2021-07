Em Macapá, gari que se arriscou para salvar gatinha revela amor pelos animais

SALVAMENTO DE GATA NO RIO AMAZONAS

José Farias, de 40 anos, não pensou duas vezes em tirar a roupa e se arriscar para salvar o animal. Foto: André Silva

Por ANDRÉ SILVA

Um gari que faz limpeza na orla do Bairro do Araxá, na zona sul de Macapá, ficou conhecido pelas redes sociais depois de praticar um ato heroico para salvar uma gatinha. O fato aconteceu na tarde de segunda-feira (26), próximo do local onde ele trabalha todos os dias.

José Antônio Correia Farias tem 40 anos. Ele trabalha na empresa que presta serviço de zeladoria urbana para Prefeitura de Macapá há três meses, no mesmo local.

Nesta terça-feira, ele contou ao Portal SelesNafes.Com um pouco sobre sua vida e como fez o resgate da gatinha. O feito foi gravado por uma dentista e viralizou nas redes sociais.

José é amapaense, e antes de trabalhar como auxiliar de serviços gerais ganhava dinheiro fazendo diárias. Ele tem quatro filhos e mora com a esposa em um bairro na zona sul de Macapá. Entre as paixões está justamente o apego aos animais domésticos. Em sua casa, cria sete gatos e dois cachorros.

Sobre o resgate da gatinha, o gari contou que havia observado uma aglomeração de pessoas que olhavam para dentro do rio Amazonas e apontavam para alguma coisa. Minutos depois, ele foi chamado por uma dessas pessoas para auxiliar no resgate do animal que se agarrava às folhagens na água na tentativa de se salvar.

“Eu vi o gatinho lá dentro do rio e não deu pra segurar. Eu tirei a minha roupa e pulei lá dentro pra salvar o bicho. A gente ainda tentou salvar ele usando uma sacola e um pedaço de pau, mas não deu”, relembrou o gari.

A missão só foi bem sucedida quando o animal foi içado em maleta presa a uma corda por outro voluntário.

A gatinha acabou sendo levada pela dentista que gravou o vídeo.