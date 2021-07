Em provável vingança, homem é executado com tiros no rosto

Crime ocorreu na noite desta quinta-feira (29), em Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 24 anos, suspeito de estar envolvido em um homicídio que ocorreu na última quarta-feira (28), na Ilha de Santana, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (29).

O corpo de Matheus Correa Pereira estava no Ramal do Delta, um local escuro e ermo de um porto particular, localizado no Bairro Elesbão, município de Santana, a 17 km de Macapá.

Militares do 4º Batalhão chegaram ao local após terem sido informados por uma pessoa que passava pela região.

Matheuzinho, como a vítima era conhecida, foi atingida por pelo menos 6 disparos de pistola calibre 380, todos na região da cabeça. O homicídio, segundo apurações da polícia, teria sido praticado por dois homens ainda não identificados.

O delegado Pedro Vergara, da 1ª DP de Santana, responsável pelas investigações, trata o caso como execução motivada por vingança. Ele apurou que Matheuzinho tinha diversas passagens pela prática de furtos e roubos e que pertenceria a uma facção criminosa.

“Possivelmente, foi acerto de contas por ele ter executado um morador da Ilha de Santana, conhecido como Marlon, morto a tiros no dia anterior. Os tiros na cabeça, alguns contra a face, o que demonstra ter sido uma execução”, afirmou o delegado.

No local, foram recolhidos um celular da vítima, um projétil e 6 cartuchos calibres 380.