Emendas da bancada federal viabilizaram obras da segurança pública do Amapá

A união de esforços dos parlamentares da bancada federal amapaense, que concentraram emendas para a segurança pública, possibilitou que a população passasse a contar com importantes equipamentos de combate à criminalidade no estado.

Esta semana, importantes obras do setor foram inauguradas em Macapá, Santana e Mazagão com investimento conjunto dos parlamentares da bancada federal do Amapá.

Na sexta-feira (2), o Governo do Estado entregou o novo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) da zona oeste de Macapá. Um dia antes, o 1⁰ Batalhão da Polícia Militar (1⁰ BPM) inaugurou nova sede, na zona sul da capital. E, no último dia 26, Mazagão recebeu uma nova Delegacia de Polícia Civil.

As inaugurações compõem o pacote de obras da segurança, do qual a bancada federal destinou, todos os senadores e deputados federais desta e da legislatura anterior, R$ 50 milhões. Somando com mais recursos do estado e do Fundo de Segurança e Penitenciário Nacional, os investimentos chegam a R$ 210 milhões.

“É um investimento coletivo dos parlamentares do Amapá para nossas forças de segurança. Essa união tem como resultado uma nova estrutura que qualificará e modernizará o sistema de segurança estadual”, destacou o senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP).

As obras são quartéis, delegacias, sedes para as corporações, um píer integrado e a penitenciária de segurança máxima – sediados em Macapá e Santana. Os recursos também estão sendo investidos na aquisição de viaturas, armamentos, sistema de rádio de comunicação e mobiliários.