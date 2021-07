Empreendedor vê oportunidade em vacinação e vende camisas

Gláucio Daibes percebeu que com o avanço do processo de vacinação em Macapá havia também uma oportunidade de fazer um dinheiro extra em épocas de ‘vacas magras’

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O empreendedor Gláucio Daibes, de 38 anos, percebeu que com o avanço do processo de vacinação em Macapá havia também uma oportunidade de fazer um dinheiro extra em épocas de ‘vacas magras’.

Com os empreendimentos paralisados, e só agora retornando, ele diz ter percebido o potencial que a vacinação tem na vida das pessoas e no orgulho que todo mundo sente ao postar fotos e usar camisas com o tema da vacinação no momento em que recebem a tão esperada dose do imunizante.

Ele foi às malharias e fez cinco modelos de camisas, que tiveram grande aceitação e simpatia logo que começou a postar os modelos em suas redes sociais e de amigos. Os desenhos nas camisas vêm de memes na internet neste período todo.

“A camisa da ‘gostosa e imunizada’ com a imagem da jacaroa é a que mais faz sucesso. A do ‘Viva o SUS’, também. De alguma maneira, é um trampo legal e que vai ficar na memória das pessoas que compram, porque elas postam a foto nas suas redes sociais e é legal ver que fizemos parte desse momento importante”, declarou Gláucio.

Debate sério

Apesar do bom humor, o empreendedor também quer falar sério. Para ele, está nítido que a vacinação do Brasil atrasou muito e que, infelizmente, muitas vidas brasileiras podem ter sido perdidas por conta disto.

Ainda assim, ele diz que seu empreendimento é para brasileiros que tomaram ou recuperaram a consciência de que o importante mesmo é estar imunizado – é o que vai garantir que a sociedade volte ao funcionamento normal com segurança.

Comercialização

Gláucio conta que é melhor empreendedor do que vendedor. Por isso, no começo, quando foi até os pontos de vacinação, chegou um pouco tímido. Mas ele revela que as pessoas que estão próximas de serem vacinadas, geralmente estão com astral tão bom e contagiante, que logo a timidez passa.

Hoje ele aposta na venda física nos variados pontos, mas principalmente nas vendas pela internet. Cada camisa, que de variados tamanhos, masculino e feminino, pode ser comprada diretamente com Gláucio no Whatsapp (96) 99166-0977 ou no Instagram @cObal.