Empresário é alvo de operação contra garimpo em terra indígena

PF na casa do empresário, que não teve o nome divulgado. Foto: PF/Divulgação

Um empresário de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, estaria por trás da extração de ouro ilegal nas terras indígenas Uaçá. A afirmação é da Polícia Federal do Amapá, que nesta terça-feira (20) também deflagrou uma operação na fronteira com a Guiana Francesa.

A operação batizada de ‘Kijkoveral’ teve a participação de 10 policiais que cumpriram dois mandados de busca e apreensão em residências de Macapá e Oiapoque, após o levantamento de informações em parceria com o Exército Brasileiro e Funai, que havia detectado a extração de ouro em junho.

“O maquinário empregado foi financiado por empresário do município do Oiapoque, que lucrava com a mão de obra indígena”, divulgou a PF.

Os crimes investigados são o de usurpação de patrimônio da União, extração ilegal de minério e organização criminosa.

Kijkoveral é uma alusão à cidade que holandeses tentaram fundar na Guiana com mão-de-obra de índios em garimpos.

Esta foi a segunda operação da PF na mesma manhã. A outra ocorreu em Macapá contra um grupo acusado de fraudar a criação e recebimento do auxílio emergencial.