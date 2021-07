Escolas preparam volta às aulas presenciais

Escolas já receberam dispensadores de álcool em gel, pias, termômetros e terão sala de situação.

Por ANDRÉ SILVA

A Secretaria Estadual de Educação (Seed) garante que as adequações nas escolas e os protocolos que norteiam o retorno gradativo das atividades escolares presenciais, em agosto, já estão bastante adiantadas. Os prédios receberam dispensadores de álcool em gel, pias para a lavagem das mãos, termômetros e cada unidade terá uma ‘sala de situação’, aonde alunos que, porventura, apresentarem sintomas de covid-19, receberão os primeiros atendimentos e orientações.

O coordenador de Educação Básica e Profissional da Seed, Ryan Muller, afirmou ao Portal SelesNafes.Com que os trabalhos de adequação já vêm acontecendo desde o segundo semestre de 2020.

Disse ainda que deve acontecer durante julho o repasse financeiro para as escolas fazerem pequenas reformas, como pintura e outros reparos necessários.

O coordenador pontuou ainda que o retorno gradativo ou total dos alunos vai depender do grau de complexidade de cada unidade, que trocando em miúdos quer dizer que tudo vai depender da quantidade de alunos bem como a localização geográfica da escola.

“Tenho escolas que têm cerca de cinquenta estudantes, portanto, tem um grau de complexidade mais tranquilo quanto à rotatividade de alunos. Escolas assim, que estão localizadas em zona rural, fica mais tranquilo um retorno cem por cento das atividades”, pontuou o coordenador.

Muller explicou, ainda, que para escolas com maior número de alunos, como na capital, o retorno pode ser de forma híbrida.

“Isso vai envolver uma rotativa muito pontual e assertiva pra não prejudicar a rotina escolar. Então, a gente vai pensar em dias alternados para grupos de estudantes. Tudo isso será nivelado entre os gestores escolares e a secretaria”, frisou o coordenador.

Entre as mudanças nas unidades escolares, o coordenador pontuou o uso de ventilador, alternando com central de ar para promover maior ventilação no ambiente.

Decreto

No decreto que flexibiliza as medidas de segurança para a retomada gradativa das atividades sociais e da economia, o Estado busca preparar terreno para uma possível volta à normalidade das atividades escolares no dia 3 de agosto.

Na manhã desta terça (20), o governador Waldez Góes anunciou a redução nos casos de contaminação de covid 19 em 10% e a taxa de ocupação de leitos de UTI em 41%. Tais índices permitem que algumas mudanças continuem acontecendo.