Estado chega a 83% de escolas prontas para volta às aulas

Escola Maria Neuza do Carmo de Souza, no Bairro Jardim Felicidade, zona norte de Macapá, foi reformada e adaptada com medidas sanitárias de proteção à covid-19.

Compartilhamentos

A partir de agosto as escolas estaduais voltam a receber alunos de forma presencial em um novo sistema híbrido de ensino. O retorno ficou mais próximo após a entrega, nesta terça-feira (27), da escola estadual Maria Neusa do Carmo de Souza, que recebeu uma reforma geral no valor de R$ 3,7 milhões.

Com isso a rede estadual de ensino alcançou 83% de escolas que foram revitalizadas para a volta das aulas presenciais, previsto para o dia 2 de agosto.

Localizada no bairro Jardim Felicidade, zona norte de Macapá, a escola Maria Neuza do Carmo de Souza passa a contar a sala de planejamento e práticas pedagógicas, criada para professores e demais profissionais da Educação planejarem aulas e outras atividades didáticas em um ambiente especializado, equipado e moderno.

Além disso, a instituição recebeu reforma em 35 compartimentos, sendo 14 salas de aula; dez banheiros, quadra poliesportiva; sala de atendimento educacional especializado; complexo administrativo com salas de direção, secretaria escolar e de atividades pedagógicas; sala dos professores; biblioteca com sala de leitura; depósitos; cozinha com dispensa; área de serviço; e refeitório.

“Investimos em infraestrutura, tecnologia, informação, ambientes humanizados, e em tudo o que é necessário para a qualidade de ensino dos alunos e melhores condições para os profissionais do segmento”, afirmou o governador do Amapá, Waldez Góes, na entrega da escola.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seed), todas as instituições de ensino foram adaptadas para atender as normas de biossegurança.