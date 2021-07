Estado faz cessão e Trapiche Eliezer Levy será reformado

Cessão vem acompanhada de um projeto de reforma e modernização, que será executado com recursos de emenda do senador Davi Alcolumbre

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O Trapiche Elizer Levy, na frente da cidade de Macapá, marco histórico e turístico da fundação da cidade, que sofreu interrupções de funcionamento desde 2015 e está fechado desde 2018, finalmente, tem uma luz no fim do túnel.

Na tarde desta terça-feira (27), o Governo do Estado do Amapá (GEA) assinou, em solenidade no Palácio do Setentrião, no Centro de Macapá, documento que faz a cessão do importante equipamento público por 20 anos à Prefeitura Municipal de Macapá (PMM).

A cessão vem acompanhada de um projeto de reforma e modernização, que será executado pela PMM com recursos oriundos de emenda do senador Davi Alcolumbre (DEM).

“Essa orla de Macapá tem um potencial turístico muito grande, a prefeitura tem intervenção, o governo tem intervenção e nessa questão específica do Trapiche Elizer Levy a decisão tomada, em comum acordo, é que o Estado vai fazer a cessão por 20 anos para a prefeitura de Macapá e ela deverá executar, sob a liderança do prefeito Furlan, os recursos disponibilizados pelo senador Davi, potencializando ainda mais as condições de desenvolvimento do turismo na orla de Macapá”, declarou Waldez Góes (PDT).

A obra deve custar cerca de R$ 4,3 milhões e o projeto ainda está em fase de conclusão, portanto, não houve detalhamento de quais novidades irá trazer. Pelo demostrado em slides, a principal diferença parece ser que, na “cabeça do trapiche”, haverá uma área muito maior para a circulação de pessoas, com quatro estruturas em forma de losango que vistas de cima, lembram a estrutura arquitetônica da Fortaleza de São José de Macapá.

O senador Davi, que há tempos tem comentado sobre o projeto, desde as inaugurações de obras que ocorreram em 2019 e 2020, comemorou o momento e agradeceu a cessão feita por Waldez Góes.

“Em março de 2020, nós conversávamos, ainda com o prefeito Clécio na época, sobre a possibilidade de nós destinarmos recurso para que a gente pudesse fazer uma revitalização completa no Trapiche Elizer Levy, e o governador Waldez, na ocasião, autorizou seus técnicos de governo, procurar qual instrumento fazer para que a gente pudesse utilizar desses recursos, que têm um valor significativo, disponibilizado por mim ainda no final de 2019, para fazermos a modernização de um chamado novo Trapiche Elizer Levy”, declarou Davi.

Prazos

O projeto, que é da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob), ainda necessita de aprovação do Ministério da Defesa – por ser construído em área de marinha -, e deverá ter ultrapassado as etapas burocráticas apenas no último trimestre de 2021, quando a ordem de serviço para a execução da obra deve ser expedida, de acordo com as expectativas da PMM.

Contente, o prefeito de Macapá, Antônio Furlan (Cidadania), comentou o momento, também destacando outras ações na área fundacional da cidade de Macapá.

“Hoje aqui recebendo o Trapiche Elizer Levy, que integra o projeto, como disse o senador Davi do Orla Viva. Única capital do país banhada pelo Rio Amazonas, já entregamos a praça Isaac Zagury, estamos fazendo a Jaci Barata, hoje recebendo vamos dar a ordem de serviço, em breve, do trapiche, vamos dar a ordem de serviço da nova Alameda Serrano, que é um conceito novo de parque leds integraando a população e tantas outras condições que podemos integrar na nossa orla”, comentou o prefeito de Macapá.