Ex-campeão nacional, fisiculturista do Amapá é achado morto dentro de casa

O ex-campeão regional e nacional de fisiculturismo, o amapaense Ricardo Nunes Costa, de 42 anos, foi encontrado morto no início da tarde deste sábado (31), na casa onde morava, na Avenida Rui Barbosa, em Santana, município a 17 km de Macapá.

Até o momento, não foi divulgada oficialmente a causa da morte, mas pessoas próximas a ele falam em ataque cardíaco. O corpo foi removido para a sede da Polícia Científica do Estado na cidade, onde será investigado com mais precisão o falecimento do atleta.

Ricardo Nunes, ou simplesmente Ricardinho, era, também, jornalista e técnico em enfermagem, servidor público do quadro estadual, atualmente lotado no Hospital de Santana.

Era bastante conhecido no estado pelos títulos como fisiculturista. Nas redes sociais era chamado de Vin Diesel Santanense, em alusão à semelhança física que tinha com o astro da franquia Velozes e Furiosos, de quem era fã. Era uma comparação que ele gostava.

A Secretaria Estadual de Saúde e o Sindicato dos Jornalistas do Amapá emitiram nota de pesar.