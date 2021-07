Ex-vereador terá descontos em salário para indenizar presidente da Câmara

Decisão ocorreu em processo movido por Marcelo Dias contra Yuri Pelaes

Por SELES NAFES

A polêmica eleição para a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Macapá, que terminou em pancadaria, em 2019, continua rendendo. O ex-vereador Yuri Pelaes (MDB) fez um acordo na justiça para indenizar o presidente Marcelo Dias (PP) por danos morais, mas deixou de cumprir. Resultado: a justiça mandou descontar 30% do salário dele para a reparação da honra de Dias.

O processo tramita na 1ª Vara do Juizado Especial Cível, sob responsabilidade da juíza Thina Sousa. Marcelo Dias alegou que teve sua honra atacada por um comentário de Yuri no Facebook, feito em abril de 2019, onde afirmava que o presidente teria instalado o ‘crime organizado’ dentro da CMM. Dias ajuizou ação pedindo R$ 25 mil de indenização.

Em junho, numa das audiências do processo, os dois chegaram a um acordo. Yuri se comprometeu a indenizar Marcelo Dias em R$ 11 mil divididos em 4 parcelas de R$ 2.750,00. Ele chegou a pagar as duas primeiras, mas deixou de honrar o acordo.

No último dia 2 de julho, a magistrada mandou descontar R$ 3,5 mil do salário que Yuri recebe como assessor especial da Representação da Prefeitura de Macapá em Brasília.

Fase ruim

A eleição de janeiro de 2019, na qual Marcelo Dias foi reeleito, teve pancadaria, corte da energia do prédio da Câmara e intervenção da Polícia Militar. Yuri, que ainda alegou ter sido agredido durante a confusão, tentou anular a eleição na justiça nos meses seguintes, mas perdeu todos os pedidos. Para piorar, não foi reeleito no ano passado, mas foi abrigado por Dr Furlan (Furlan) na prefeitura com um cargo generoso. Em janeiro, foi nomeado para receber um salário de R$ 5,6 mil.