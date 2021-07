É mais um episódio do diário de bordo da Expedição Pedro Teixeira

Compartilhamentos

O veleiro Kûara, que leva a Expedição Pedro Teixeira, deixa o município de Monte Alegre (PA), onde conheceu desenhos de homens que viveram há 13 mil anos na região e a produção de limão, e segue tranquilo pelo afluente Gurupatuba em sua missão de cruzar todo o Rio Amazonas. No episódio 17 do Diário de Bordo, Olímpio Guarany inicia caminho até Santarém (PA) no meio de um cenário amazônico deslumbrante, que inclui a transição entre os rios Amazonas e Tapajós. Assista.