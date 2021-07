Família afirma que idosa sofreu fratura em hospital privado de Macapá

Caso ocorreu no Hospital Unimed Fama, na zona sul de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A paciente Maria Zulma Carneiro de Souza, de 86 anos, após 20 dias internada, sofreu uma fratura no fêmur da perna esquerda por conta de uma “manobra abrupta”, no momento em que iria receber alta, na tarde desta quinta-feira (8), no Hospital Central Unimed Fama, localizado na zona sul de Macapá. A afirmação é de parentes da idosa.

Como era de se esperar, a família estava na expectativa pela alta da idosa, e quando chegou em seu quarto, havia apenas um maqueiro para retirar Maria Zulma do leito e colocá-la na cadeira de rodas, relataram parentes dela.

A paciente é portadora de mieloma múltiplo, um câncer nas células plasmáticas que enfraquece os ossos. Além disso, é diabética e paralítica e está com lesões no cóccix e na lateral do corpo. Por conta disso, todo atendimento a ela requer mais de um profissional e bastante atenção.

“É tão absurdo porque ela já estava hospitalizada há 20 dias, então o hospital inteiro sabia das condições clínicas dela. Sabiam que ela tem câncer, que ela tem fraturas na coluna, que ela não tem os movimentos da perna, então qualquer transporte que faziam com ela, tinham que ir pelo menos duas pessoas”, contou a neta, Nathália Oliveira, de 26 anos.

No entanto, não foi o que ocorreu e o fêmur da idosa acabou fraturando.

“Ontem quando eles deram alta, mandaram só um maqueiro ir lá, sem nenhum técnico de enfermagem, sem enfermeiro e quando meu pai abriu a porta do quarto o cara já estava segurando minha vó de uma forma completamente errada. Então ele só jogou ela na cadeira, não colocou com cuidado e foi nesse momento que a perna dela virou e quebrou”, desabafou Nathália.

Transferência

Maria Zulma está em um dos apartamentos do hospital, consciente e com muita dor. Ela precisa ser operada e a família, após todo o ocorrido, quer a transferência da idosa do hospital para outro de capacidade maior.

Além disso, a família está respaldada por um laudo médico feito por um ortopedista da própria Unimed Fama, informando e pedindo a transferência da idosa.

Mesmo assim, dizem os parentes, o hospital não quer proceder a transferência e que diz ter capacidade para o atendimento. A família agora procura meios judiciais para resolver a questão.

Unimed Fama

Na tarde desta sexta-feira (9), o Portal SelesNafes.com buscou respostas sobre as alegações da família e sobre a transferência. A unidade enviou uma nota. Veja na íntegra:

A Unimed Fama reitera que foram tomados todos os cuidados com a paciente Maria Zulma Carneiro de Souza, de 86 anos, portadora de mieloma múltiplo. Essa condição, que fragiliza a estrutura óssea, predispõe a ocorrência de fraturas. Esclarecemos que o manejo da paciente foi realizado de forma adequada por nossa equipe, no entanto, devido às condições da paciente, ocorreu a fratura do fêmur. Tão logo foi realizado um raio-x, às 18h, e a reinternação da paciente. Além da primeira avaliação do médico ortopedista, foi solicitada a opinião de um segundo profissional o qual constatou que a paciente tinha condições de ser acompanhada e tratada no Hospital Central de Macapá, sem a necessidade de transferência. Frisamos que o HCM tem condições de realizar o tratamento da paciente e caso haja a necessidade de procedimento cirúrgico ortopédico o hospital dispõe de toda a estrutura adequada para o caso.