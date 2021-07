Festa clandestina com aparelhagens de som tinha mais de 150 pessoas

Quatro carretilhas de som foram apreendidas e pessoas foram encaminhadas para o Ciosp para prestarem esclarecimento. Festa ocorria na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Uma operação da Secretaria de Municipal de Meio Ambiente (Semam), com apoio da Polícia Militar, flagrou uma festa clandestina com vários carros de som e mais de 150 pessoas, neste domingo (18).

O evento, proibido pelos decretos estadual e municipal contra a covid-19, acontecia em um ramal às margens da Rodovia JK, nas imediações do Bairro Universidade, zona sul de Macapá.

Segundo informações do chefe de fiscalização da Semam, Adrian Cerdeira Valente, a equipe descobriu o local da festa por meio de uma denúncia anônima. Ao chegar na chácara, observaram vários carros com som no porta malas e em carretilhas.

“Quando a gente faz esse tipo de apreensão, a gente consegue dar uma pouco de paz para as vizinhanças dessas festas que clamam por sossego”, ressaltou o chefe de fiscalização.

As carretilhas apreendidas foram levadas para o pátio da Companhia de Trânsito de Macapá (CTMac) e os proprietário foram encaminhados ao Ciosp do Pacoval, assim como os organizadores da festa, para prestarem esclarecimentos.

Além da Semam e da PM, fizeram parte da fiscalização a Guarda Civil Metropolitana de Macapá e Ministério Público.