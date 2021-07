Festa clandestina em chácara era patrocinada pelo crime organizado, diz PM

O evento proibido foi descoberto pelo Batalhão de Força Tática, Polo Hortifrutigranjeiro do Distrito de Fazendinha, a 14 km do Centro de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar encerrou uma festa clandestina com cerca de 90 pessoas e prendeu dois homens por descumprimento de ordem judicial, na noite deste domingo (11).

Foi constado que eles deveriam estar cumprindo pena no regime aberto domiciliar, monitorados por tornozeleira, mas os equipamentos eletrônicos foram rompidos e não foram encontrados.

A ação do Batalhão de Força Tática aconteceu por volta de 18h, numa chácara localizada nas margens de um ramal do Polo Hortifrutigranjeiro do Distrito de Fazendinha, a 14 km do Centro de Macapá.

Segundo denuncia a PM, o evento era patrocinado por uma organização criminosa. o responsável pela realização também foi preso por não obedecer às regras sanitárias de prevenção à covid-19.

Anderson Barreto Coimbra, de 33 anos, Alan dos Santos Maciel, 26 anos, e Fabrício Brazão de Souza, de 32 anos, foram apresentados no Ciosp do Pacoval. Os demais participantes da festa clandestina foram liberados.