Festa de São Tiago será restrita a moradores da vila

Festividade, realizada a 70 km de Macapá, completa 244 anos com programação mais restrita por causa da pandemia.

Novamente por conta da pandemia de covid-19, a tradicional Festa de São Tiago, que em 2021 chega a 244 anos de realização, será restrita aos moradores da Vila de Mazagão Velho, local do evento, a 70 km de Macapá.

Assim como em 2020, será mantida apenas a parte religiosa da celebração, que acontece de 16 a 28 de julho sob realização da comunidade de Mazagão Velho, com apoio do Governo do Estado e da prefeitura municipal.

Os festejos irão respeitar todas as normas de segurança dos decretos vigentes e as medidas sanitárias de prevenção à covid-19. O acesso à vila será restrito aos moradores, com cadastro e identificação de seus veículos.

A pedido da comissão organizadora, a Prefeitura de Mazagão deverá decretar lockdown na vila, para evitar aglomerações. A imprensa poderá ter acesso, controlado.

Programação

No dia 16, primeiro dia da programação, será mantida a alvorada festiva, apenas com a queima de fogos. Ao meio-dia, o toque das caixas (tambores) e dos sinos na igreja e, à noite, novenas a partir das 18h30 e às 19h30, acontece uma transmissão ao vivo pela internet com a cultura e tradição de Mazagão Velho como tema central.

As novenas e celebrações na igreja acontecem de 17 a 23 de julho, a partir das 18h30; no dia 24 de julho, a live terá como tema o episódio da Entrega dos Presentes e o tradicional Baile de Máscaras.

No dia 25 de julho, dia de São Tiago, haverá missa campal na frente da capela do Santo a partir de 8h, respeitando o distanciamento social e o limite de 150 pessoas, além da obrigatoriedade do uso de máscara e álcool em gel. Em seguida, as imagens de São Tiago e São Jorge percorrem as principais ruas da vila e bênção chegada na frente da igreja. À noite, uma live reconta os episódios da festividade e o enredo da encenação da batalha entre mouros e cristãos.

A programação segue até o dia 28, com missa campal na frente da igreja e uma live sobre a Festa de São Tiago das Crianças. A comunidade tem o propósito de manter a tradição, mas com os devidos cuidados de manter as medidas de prevenção e segurança contra a Covid-19.