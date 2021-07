Festa tinha mais de 300 pessoas; organizador é multado e preso

Evento ocorria no Bairro Pantanal, zona norte de Macapá, e entrava pela madrugada de domingo.

Compartilhamentos

O organizador de uma festa que aglomerava mais de 300 pessoas foi multado e preso depois que a força-tarefa liderada pelo Ministério Público do Amapá desmobilizou o evento clandestino, por desobediência à normas sanitárias de prevenção à covid-19. Ele não teve o nome divulgado pelas autoridades.

A festa foi descoberta na madrugada deste domingo (4), no Bairro Pantanal, na zona norte de Macapá. O realizador do evento foi detido e apresentado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval.

“Os bares e restaurantes, em sua maioria, se adequaram aos decretos e fiscalizações têm obedecido às normas impostas de prevenção ao contágio da Codid-19, mas essas festas clandestinas é que estão nos causando problemas, pois essa aglomeração de forma escondida precisa parar e vamos nos empenhar para isso”, frisou a promotora de Justiça, Andréa Guedes, que coordenou a ação.

A força-tarefa, composta pelas forças de segurança do Estado e equipes de vigilância do Estado e Município de Macapá e Santana, foi criada para intensificar a fiscalização de aglomerações e demais práticas de descumprimento dos decretos Estadual e dos Municípios de Macapá e Santana, para combater o avanço da Covid-19 nas duas cidades mais populosas do Estado.