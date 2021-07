Fraude na vacinação: Macapá têm pessoas tomando 3ª dose, diz prefeitura

Os primeiros problemas teriam sido detectados no grupo de profissionais da educação. Além de 3 doses, houve casos de vacinas diferentes para D1 e D2 na mesma pessoa.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A Prefeitura de Macapá diz ter investigado e identificado fraudes na vacinação contra a covid-19 na capital. Entre os casos apurados, estariam os fura-filas que burlam o sistema para receber imunizantes de dose única, além de pessoas que tomaram dose extra de imunizantes.

De acordo com a secretária municipal de saúde de Macapá, Karlene Lamberg, há quinze dias, o município recebeu 3.100 da vacina Janssen – de dose única. Desse quantitativo, 835 foram aplicadas pelo Estado em profissionais da educação.

A Semsa foi contra a medida por se definir como responsável pelo papel de aplicadora das vacinas e por não querer beneficiar nenhum público. Mesmo assim, a imunização ocorreu. Ali teria iniciado as irregularidades.

Lamberg detalha que na aplicação dessas doses foi identificado que quatorze pessoas já tinham tomado a 1ª dose de vacinas como AstraZeneca ou CoronaVac e tomaram a vacina da Janssen – o que não é autorizado pelo Ministério da Saúde por não ter comprovação científica de eficácia.

“Não sabemos os danos que isso pode causar e não se sabe se existe benefícios”, disse a secretária.

A investigação apontou, ainda, que outras seis pessoas tomaram uma 3ª dose, achando que estariam fazendo reforço vacinal, o que também não é autorizado pela PMM, e tampouco pelo MS.

“Nós vamos oferecer denúncia ao Ministério Público para que essas pessoas sejam punidas. Porque, primeiro que você tira a dose de uma outra pessoa que ainda não foi imunizada, e nós sabemos que na escassez que nós temos de vacina uma dose faz falta”, acrescentou, ao garantir Lamberg.

A orientação é que as pessoas acreditem na eficácia das vacinas, independentemente da fabricante, e que não busquem receber doses de imunizantes diferentes, além, de querer receber doses a mais.

Casos como esses também foram identificados fora do estado. Os CFPs das pessoas que infringiram a vacinação em Macapá já foram listados, mesmo que no ato do cadastro tenha sido feito se forma manual.

O superintendente da SVS, Dorinaldo Malafaia, disse que, de fato, foi identificado durante o processo de vacinação algumas pessoas que burlam a lei. Isso tem gerado um prejuízo para imunização também em outros municípios do Amapá.

“A gente tem detectado e tem colhido informações sobre isso e encaminhado ao Ministério Público e ao Judiciário. Temos agora pessoas que, infelizmente, levam documentações falsas, furam filas e estão começando a gerar confusões no processo de vacinação. Estamos acompanhando e daremos todo apoio aos municípios para responsabilizar juridicamente”, comentou Malafaia.