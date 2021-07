Governo amplia cadastro reserva do concurso do Iapen

Processo seletivo foi realizado em 2018

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), ampliou o número de vagas do cadastro reserva do concurso do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) de 2018. O ato, assinado diante de representantes da categoria e parlamentares, permite que mais candidatos do mesmo concurso sejam chamados nos próximos anos.

O concurso havia sido prorrogado, mas a pandemia suspendeu os prazos. O governo deve concluir a habilitação de mais 110 concursados até o fim do ano, segundo informou o governador. Ainda neste semestre, será entregue a Penitenciária de Segurança Máxima, obra de R$ 250 milhões.

Para um dos membros da Comissão de Habilitados Iapen 2018, Alex Lima, o momento é de alegria.

“É um momento imensurável. Todos aqui se dedicaram e estamos sedentos para fazer parte do funcionalismo público. A partir de agora, é o início de um sonho que está se tornando realidade”, comentou Alex Lima, um dos membros da Comissão de Habilitados Iapen 2018.

“O ambiente de união deve ser preservado e como fruto de uma sinergia no ambiente político, vamos seguir dando oportunidades para nossa população e dando apoio com todas as forças possíveis para o desenvolvimento da nossa sociedade”, disse ele ao lado do senador Davi Alcolumbre (DEM).

Este ano, o governo lançou o pacote batizado de Estado Forte, Povo Seguro, que inclui a inauguração de novos quartéis, delegacias, sedes para as corporações, um píer integrado e a penitenciária de segurança máxima, assim como investimentos na aquisição de viaturas, armamentos, sistema de rádio de comunicação e mobiliários. Os recursos são do estado e da bancada federal.