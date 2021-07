Grupo desviou auxílio emergencial criando 35 contas, diz PF

Polícia Federal deflagrou a Operação Ego, nesta terça-feira (20), tendo como alvo os criminosos que cadastravam pessoas de várias partes do Brasil

Policiais federais no Amapá cumpriram, nesta terça-feira (20), mandados de busca e apreensão contra pessoas acusadas de fraudar o auxílio emergencial da covid-19. De acordo com as investigações, o grupo teria conseguido embolsar mais de R$ 65 mil.

Os sete mandados foram cumpridos em Macapá e em Ciudad del Este, no Paraguai, com o apoio de autoridades daquele país. A PF e o Ministério Público Federal afirmam que o grupo usou 35 contas ‘Caixa Tem’ para receber o dinheiro, entre maio e agosto de 2020. As contas seriam de beneficiários de diversas partes do Brasil.

“(…) A quadrilha realizava o cadastro da conta-vítima no aplicativo CAIXA TEM e quando o recurso era disponibilizado (na conta-vítima) realizavam imediatamente pagamentos e transferências, como forma de camuflar a fraude, direcionando os valores, ao final das operações, para contas dos investigados”, divulgou a PF.

Quando os trabalhadores pediam o benefício, descobriam que já haviam ‘recebido’, portanto, não tinham mais direito ao auxílio.

O grupo seria formado por quatro pessoas, algumas da mesma família, e teria recebido, no total, R$ 65.582,10. Um dos membros foi morar no Paraguai durante as investigações, informou a PF.

A operação de hoje foi organizada com base em informações do Ministério da Cidadania, Caixa Econômica, Receita Federal, Controladoria-Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da União (TCU). O nome Ego foi escolhido em alusão a pessoas que só cuidam dos próprios interesses.

Os crimes investigados são de estelionato majorado, associação criminosa e lavagem de dinheiro.