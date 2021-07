Grupo que atirava drogas para dentro do Iapen é alvo de operação

Compartilhamentos

A Polícia Civil do Amapá prendeu 26 pessoas, nesta segunda-feira (5), acusadas de integrar um grupo criminoso encarregado de abastecer com drogas o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

A operação batizada de Sentinela foi deflagrada pela 1ª Delegacia de Polícia de Santana, cidade a 17 km de Macapá, sob responsabilidade do delegado Felipe Vieira, com participação de policiais de outras delegacias e da Polícia Penal.

De acordo com o delegado, as drogas eram atiradas por cima da muralha do presídio em combinação com detentos da mesma facção. Durante a fase de investigação, a polícia apreendeu 12 quilos de drogas e quatro veículos.

No total, a operação de hoje tinha 28 mandados de prisão preventiva, sendo que 18 foram cumpridos dentro do próprio Iapen.

“No curso da investigação, ao longo dos últimos 14 meses, foram identificados quatro líderes da organização criminosa que já estavam presos no Iapen por tráfico de drogas. Outros 14 integrantes foram presos em flagrante pelo mesmo crime. Hoje, contra esses 18 investigados que já estavam presos, foram cumpridos novos mandados de prisão preventiva pelo crime de integrar organização criminosa”, explicou o delegado.

Ainda de acordo com ele, além dos 18 que já estavam no Iapen, outros 10 mandados tinham como alvos integrantes em liberdade. Cinco foram presos em Macapá e um em Breves (PA). Duas pessoas não foram encontradas.

Três armas de fogo foram apreendidas, uma delas na cela de um detento identificado como líder do grupo.