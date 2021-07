Homem que abordava crianças na rua para estuprá-las em casa abandonada é preso

Um dos crimes ocorreu no Bairro do Buritizal, zona sul de Macapá. Homem foi flagrado levando menino de mãos dadas para local do estupro.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem de 43 anos acusado de estupro de vulnerável foi preso nesta segunda-feira (12) pela Polícia Civil do Amapá.

A polícia não revelou o nome do acusado, mas o Portal SN apurou que ele se chama Raimundo Willian dos Santos Nascimento, o Soldado Hitler, de 43 anos, que já respondeu a processo de estupro em anos anteriores e, inclusive, chegou a cumprir pena no Iapen.

Ele já vinha sendo acompanhado pelos agentes depois que pais apresentaram denúncias de que ele abordava crianças em via pública, levava-as para um terreno baldio com uma casa abandonada e, lá, as estuprava.

De acordo com o delegado Ronaldo Entringe, titular da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), a prisão é em decorrência de um fato ocorrido no dia 1° de junho de 2021, quando uma mãe pediu que o filho de 10 anos comprasse pão. Com a demora, ela desconfiou da situação e a criança revelou ao pai o que teria acontecido.

“Ele praticou sexo anal com ela [criança]. Prometeu coisas lá no local. Primeiramente, pediu ajuda para carregar tábuas, depois lá dentro ofereceu dinheiro e aparelho celular para que a criança não gritasse e não revelasse nada a ninguém”, detalhou Ronaldo Entringe.

Logo o pai da vítima identificou a casa na Avenida dos Aimorés, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá. A família conseguiu as imagens de câmeras de monitoramento com um vizinho que captavam o mesmo percurso que o filho havia informado aos pais. Essas imagens circularam nas redes sociais. A família fez isso para identificar e se chegar até o homem.

Através dos vídeos, uma outra mãe surgiu e identificou que o homem teria feito o mesmo com seu filho de 11 anos, há cerca de três meses. A criança ajudou a reconhecer o abusador e disse que o homem agiu da mesma forma com ele.

“É bem provável que surjam novas vítimas deste homem. As pessoas podem procurar a Dercca”, acrescentou o delegado.

A prisão temporária foi solicitada na semana passada e o delegado representará pela prisão preventiva. No interrogatório, ele negou tudo.

O acusado é reincidente na prática de crime sexual. Agora, ficará à disposição da Justiça na penitenciária e deve responder por dois estupros.