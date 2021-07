Imunização a partir de 26 anos de idade ocorre neste sábado

Macapá organizou a vacinação contra o coronavírus também para a 2ª dose de Astrazeneca e CoronaVac.

Compartilhamentos

Neste sábado (24), a vacinação contra a covid-19 chega pela primeira vez para pessoas com idade a partir de 26 anos. A imunização também prossegue para aptos a receber a 2ª dose de Astrazeneca e CoronaVac.

Para todas as doses, é necessário apresentar os originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação. No caso de D2, é preciso, ainda, o cartão com a indicação do prazo de aplicação.

Veja abaixo os horários e locais:

D1 26 anos

De 8h às 13h

UBS São Pedro

UBS Pedrinhas

UBS Marabaixo

UBS Novo Horizonte

UBS Brasil Novo

UBS Rosa Moita

UBS Raimundo Hozanan

UBS Pacoval

UBS Álvaro Corrêa

UBS Fazendinha

Anfiteatro da Unifap

UEAP

IFAP.

D2 Astrazeneca

De 9h às 15h

Drive-thru Praça Floriano Peixoto

Drive-thru Estádio Zerão

Drive-thru Marabaixo

Drive-thru Rodovia do Curiaú

Quadra da Igreja Jesus de Nazaré

D2 CoronaVac

De 8h às 13h

UBS Cidade Nova.