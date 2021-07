Incêndio deixa famílias desabrigadas

Sinistro ocorreu no Bairro do Laguinho, na região central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um incêndio destruiu seis casas na noite desta sexta-feira (9), numa área periférica da Avenida Mãe luzia, no Bairro do Laguinho, na região central de Macapá. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos, apesar das grandes chamas que se formaram rapidamente.

O medo da comunidade era que se repetisse a tragédia de novembro de 2013, no Bairro Perpétuo Socorro, quando um incêndio de grandes proporções consumiu centenas de casas. Mas, desta vez, a ação rápida e eficaz dos bombeiros evitou que dezenas de casas fossem tomadas pelas chamas.

Mesmo assim, os moradores ficaram desesperados, porque o local é de difícil acesso, com várias casas em madeira próximas umas das outras. Foram necessários três grupamentos militares: zonas sul e norte e do Distrito da Fazendinha. Este efetivo usou 9 viaturas, entre elas 3 autotanques e 3 de resgate. O Samu e a polícia militar também deram apoio à ocorrência.

Uma das dificuldades encontradas pelo Corpo de Bombeiros foi o acesso ao epicentro das labaredas, que ficava distante das viaturas, na área de ponte. Foram utilizados mais de 100 metros de mangueira até chegar ao local.

Entre as pessoas desabrigadas estava Maria José, uma senhorinha de idade avançada que estava muito abalada porque havia perdido tudo o que tinha na casa.

Ela ficou somente com a roupa do corpo. Eliane, sobrinha, contou que a tia morava com 16 pessoas em uma das casas que foram queimadas, entre elas 7 são crianças. Todas passam bem, porém, tudo o que tinham foi queimado.

Em um momento de fé, depois que as chamas estavam controladas, os bombeiros se reuniram e oraram em agradecimento por mais uma missão cumprida.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, tudo vai ser analisado ainda neste sábado (10).

Ainda na madrugada, uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) cadastrou as famílias desabrigadas para encaminhar auxílios às vítimas.