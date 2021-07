Influenza: com apenas 36% de cobertura, Amapá abre vacinação a partir de 6 meses

A meta estipulada pelo MS é atender 273.845 pessoas. Até o dia 2 de julho 102.301 pessoas foram imunizadas no Amapá.

Compartilhamentos

Ainda longe da meta de 80%, o Amapá decidiu abrir ainda mais abrangência da campanha de vacinação contra o Influenza, o vírus da gripe, em 2021. Com apenas um pouco mais de 36% de cobertura da população total, o estado passará, agora, a vacinar qualquer pessoa a partir de 6 meses de idade. Veja os critérios:

– Os documentos necessários são: identidade, cartão do SUS e caderneta de vacinação. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis;

– Intervalo entre as vacinas: o Ministério da Saúde recomenda um intervalo de 15 dias, entre as doses da vacina da covid-19 e da influenza.

A Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS) já distribuiu 387.880 doses do imunizante para os 16 municípios, a meta estipulada pelo MS é atender 273.845 pessoas. Até o dia 2 de julho 102.301 pessoas foram imunizadas no Amapá, correspondendo a 36,2% do público alvo.

A campanha de vacinação contra a gripe influenza é nacional e teve início no dia 12 de abril, com data para encerramento no dia 9 julho, a baixa procura pelo imunizante nos tempos de pandemia de covid 19 colocou em alerta agentes de saúde em todo o Brasil.