Inscrição para monitor do Amapá Jovem entra nos últimos dias

Os valores pagos aos monitores chegam a R$ 1,2 mil. São 1 mil vagas ofertadas com inscrições até 29 de julho.

Vão apenas até a próxima quinta-feira (29) as inscrições para 1 mil vagas de monitor do Programa Amapá Jovem, do governo do estado. A oportunidade, para jovens de 18 a 29 anos, paga valores de R$ 400 a R$ 1,2 mil.

O candidato não pode possuir vínculo funcional, empregatício, nem exercer cargo em comissão e deve atender os critérios conforme o nível de monitoria no qual pretende inscrever-se.

A inscrição deve ser feita CLICANDO AQUI

Também podem participar jovens bolsistas ou monitores ativos do programa, que tenham 70% de aproveitamento nas atividades e receberam o benefício pelo menos uma vez nos últimos 6 meses a contar da data de publicação do Edital.

O edital voltado para os bolsistas é mais uma ferramenta para reduzir os riscos de vulnerabilidade social para os jovens.

O monitor tem a função de ministrar oficinas e conteúdos previamente preparados pedagogicamente, acompanhar o desempenho dos bolsistas, efetuar o controle da frequência e avaliação, elaborar e apresentar à coordenação, relatórios dos conteúdos e atividades realizadas mensalmente.