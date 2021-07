Intervenção do Bope em guerra de facções deixa 4 mortos

Ação policial ocorreu em dois locais da zona de Macapá, no Bairro Congós e Residencial Mucajá.

Por OLHO DE BOTO

Quatro mortos e várias armas de fogo apreendidas. Este foi o resultado de uma operação do Bope na zona sul de Macapá.

A ação policial contou com a participação de mais de 50 homens e reuniu as três companhias especializadas, Rotam, Choque e COE.

Dois confrontos foram registrados. O primeiro ocorreu no fim da tarde, na 17ª Avenida do Bairro Congós, região de pontes, que nas últimas 72 horas havia registrado mais de 40 disparos de arma de fogo entre membros de facções, em guerra pelo domínio do tráfico de drogas.

Lá, três criminosos fortemente armados foram baleados ao receberem os policiais a tiros. Eles ainda foram socorridos ao Hospital de Emergência do Centro de Macapá, mas não resistiram. Eles foram identificados como Thunai da Silva de Sousa, de 20 anos, o qual possuía mandado de prisão, Antônio Amoras Silva, de 27 anos, e Clezil dos Santos Barros, de 22 anos.

No local do tiroteio, foram encontradas uma espingarda calibre 12 automática, uma pistola e um revólver.

O segundo confronto, que terminou na quarta morte, ocorreu três horas depois, no Conjunto Residencial Mucajá, no Bairro do Beirol.

Segundo o tenente-coronel Kleber Silva, comandante do Bope, que estava à frente da operação, ocupantes de um carro prata tentaram matar um rival, no final da Avenida 13 de Setembro.

Os tiros assustaram a população, que imediatamente acionou a Central do Ciodes, pelo 190. Militares da Rotam, que já estavam atrás dos criminosos, ouviram o comunicado via rádio.

Minutos depois, o carro foi localizado na Avenida Goitacazes, no Beirol, mas os suspeitos desobedeceram a ordem de parada e atiraram em direção às viaturas da Rotam e do Choque.

Foi feito o acompanhamento tático e ele foram alcançados quando tentavam fugir pelo habitacional. Lá, um dos ocupantes que atirava contra os militares morreu, outro se entregou e dois conseguiram fugir. Com o suspeito que morreu, foi encontrado um revólver calibre 38.

“As facções estão em guerra, em disputa por territórios de venda de drogas. A nossa operação para intervir nessa disputa ainda não cessou, estamos intensificando o policiamento. Estamos verificando várias situações onde ocorreram disparos de arma de fogo. O que nós queremos é evitar esses confrontos entre as facções que são perigosos para a comunidade. Tiramos quatro armas de circulação, isso pode evitar mais confrontos entre eles”, resumiu o comandante do Bope.