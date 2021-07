IPVA: isenção para autistas e deficientes já pode ser solicitada

No Amapá, benefício é garantido desde 2015. Para ter direito à isenção, o veículo deve estar no nome do deficiente ou autista, ou, ainda, do responsável legal.

Vai até o dia 30 de novembro o prazo para pedidos de isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores no Amapá para pessoas com autismo e deficiência física, visual, mental.

Para ter direito à isenção, o veículo deve estar no nome da pessoa deficiente ou autista, ou, quando for o caso, no nome de seu responsável legal. Para solicitar o benefício, o interessado ACESSAR AQUI.

Para quem vai solicitar o benefício pela primeira vez, é preciso preencher um requerimento que pode ser obtido presencialmente na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), no Centro de Macapá, das 12h às 18h.

O requerimento também pode ser feito de próprio punho, contendo as informações: serviço desejado; nome completo do interessado; números de RG e CPF ; endereço ; e quais as pessoas que vão conduzir o veículo.

Para dar entrada no processo, os documentos necessários são: Requerimento (para quem vai solicitar pela primeira vez); Laudo médico credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ou médico ou psicólogo do serviço público de saúde; Cópias da carteira de identidade e do CPF; Cópia da nota fiscal referente à adaptação do veículo, em caso de deficiente físico; Cópia da declaração, redigida à mão de que não possui outro veículo com o benefício; Cópia do comprovante de pagamento da taxa de serviços estaduais, que é de R$ 40.

No caso de autistas, apresentar cópia da Carteira de Identificação do Autista, que pode ser emitida nas unidades do Superfácil.

O laudo deve comprovar que o interessado é incapaz de dirigir veículos convencionais ou que é capaz apenas de dirigir veículos adaptados. No caso dos condutores com deficiência física, deve-se especificar o tipo de deficiência e o tipo de veículo que o deficiente consiga conduzir.

Atendimento online

Após preencher o requerimento (no caso da primeira solicitação) e ter em mãos as cópias digitalizadas dos documentos, é necessário abrir o processo em “Atendimento Online”, informando o título e assunto do serviço a ser solicitado, junto com os anexos.

Atendimento presencial

Em caso de dificuldades no atendimento online, o interessado também pode selecionar a opção “Atendimento Presencial”. Para agendar a data e horário em que deverá ir à Sefaz, com as cópias de todos os documentos solicitados.