Jovem casal comemora a 1ª dose contra a covid

Os imunizantes podem ser encontrados nesta quinta-feira em todos os 17 pontos de vacinação espalhados pela capital.

Por ANDRÉ SILVA

A vacinação para jovens de 18 a 25 anos que conseguiram fazer o pré cadastro da Prefeitura de Macapá vai até esta quinta-feira (29), conforme era previsto. Quem não conseguiu sucesso no procedimento, terá que aguardar mais uns dias porque o sistema que realiza os agendamentos está fora do ar.

A maquiadora Tais Patrícia de 22 anos, e o namorado, o barbeiro Caio Luan Barbosa da Silva, de 19 anos, foram juntos receber a primeira dose da vacina contra covid-19, no drive thru localizado na Rodovia do Curiaú, zona norte de Macapá.

A jovem disse que estava ansiosa para que esse dia chegasse. Ela relatou que esse período de pandemia, atender a clientes em casa ou no seu estúdio tem sido difícil. O medo de ser contaminada fala mais alto.

“Eu tenho medo de ir na casa dos clientes porque a gente não sabe como é a casa das pessoas, né? O número de pessoas que vive lá. Então, o número de clientes diminui por isso. Tenho medo de ser contaminada”, contou a jovem.

Para Caio Luan, que também lida com o público em geral, a preocupação é a mesma. Ele contou que não teve como parar de trabalhar e que continuou atendendo aos clientes, tomando todas os cuidados para evitar a doença. Dividiu com a equipe a preocupação que tem, quanto a eficácia da vacina e seus efeitos colaterais.

“Eu estava era com medo, não vou mentir. As pessoas falam mal demais da vacina. Mas eu vim aqui hoje para tomar ela e ser imunizado. Quanto mais proteção melhor. Principalmente a gente que trabalha com público, a gente nunca sabe quem está doente ou não”, relatou o barbeiro.

Para o casal, a Prefeitura pecou na organização das pessoas nas filas, fato constatado por nossa equipe. Observamos muitas pessoas aglomeradas e próximas umas das outras. Haviam guardas municipais no local e servidores da saúde, mas nenhuma atenção ao fato foi dada.

Railton Teixeira, de 19 anos, é auxiliar técnico (foto de capa). Ele disse que também estava ansioso para chegar esse dia, na verdade, a sensação era mais de medo do que de ansiedade. Railton como a maioria das pessoas não gosta de agulha, mas a vontade de se proteger contra a doença superou esse obstáculo.

“Não gosto muito de tomar vacina não, mas é bom né”, disse em meio a gargalhadas depois de ser imunizado.

Procurada pelo Portal SelesNafes.com, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) não informou o quantitativo de pessoas, nesta faixa etária, que se inscreveram para receber a primeira dose do imunizante, e nem uma prévia de quantas pessoas já foram vacinadas.